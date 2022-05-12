تأجيل محاكمة 14 متهما في قضية النصب على الطلبة 

أجّلت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، البت في قضية النصب على الطلبة. وهي القضية التي شدت انتباه الرأي المحلي وحتى الدولي، لضلوع مؤثرين معروفين على منصات التواصل الاجتماعي. حيث يتعلق الأمر “نوميديا لزول” و”فاروق.ب” المعروف بـ”ريفكا”، والمدعو “ابركان محمد” المدعو “ستانلي”، المتواجدين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. إلى جانب المتهمة القاصر غير الموقوفة المسماة ” إيناس ع. فاطمة الزهراء”.

كما جاء قرار تأجيل القضية إلى 19 ماي الجاري بطلب من المحكمة لتعيين ممثل قانوني للشركة، واستدعاء الضحايا الغائبين. مع رفض طلبات الإفراج عن المتهمين الموقوفين، التي تقدمت بها هيئة الدفاع.

وبدى المتهمون مستعدون للمحاكمة، على غرار المتهمة نوميديا لزول التي بدت متأثرة جدا. كما أذرفت الدموع بمجرد دخوله قاعة الجلسات ومشاهدتها لأفراد عائلتها وأقارب حضروا لمساندتها.

القاضي يستهل جلسة المحاكمة بالمناداة على المتهمين ثم الضحايا

كما استهل القاضي الجلسة بالمناداة على المتهمين ثم الضحايا الذين تأسسوا كأطراف مدنية خلال مجريات التحقيق. لأجل المطالبة بحقوقهم جبرا بالأضرار اللاحقة بهم. في حين، سجلت المحاكمة حضور أكثر من 30 طرفا.

في حين، يتابع في قضية الحال المتهم الرئيسي الموقوف صاحب الشركة الوهمية “futur GATE” المدعو “أسامة،ر” ووالدته البرلمانية السابقة المسماة “ع.سعاد”. وشقيقه “ر.سيف الدين” وسكريترته الخاصة “ج.ليلى”. إلى جانب متهمين آخرين شملتهم المتابعة القضائية منهم المسماة “ط.نجاة”، “ف.يانيس”، “ح.زكريا”، “ت.نسيم”، “ش.هشام”، “ب.محمد أمين”، “ب.ع.رانية”.

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كما تم إحالة القضية على المحكمة قبل أسابيع، من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة. بعدما تم تجنيح التهم الموجهة للمهتمين الـ14، وإعادة تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة. أين تم إسقاط عديد التهم التي تم نسبها للمتهمين خلال مجريات التحقيق الابتدائي. أبرزها، جناية الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر الحدود الوطنية.

في حين، مثل المتهمون محلّ المتابعة لمواجهة تهم تتعلق بجنحة النصب على الجمهور، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.