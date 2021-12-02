تأجيل محاكمة 15 متهما في قضية “سوناطراك 1”

أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، البت في قضية المجمع النفطي المعروفة باسم “سوناطراك 1”. المتابع فيها 15 متهما يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع، محمد مزيان، الموقوف حاليا في سجن وهران لسبب آخر. إلى جانب نجليه، وعدد من الأشخاص المعنويين.

كما برمجة قضية سوناطراك 1 أمام العدالة مجددا، بعد عودتها من المحكمة العليا لقبول الطعن بالنقض. حيث من المرتقب أن يواجه رئيس المحكمة الجنائية، المتهمين بتهم ذات علاقة بالفساد، تتعلق بابرام صفقات مخالفة للتشريع. طالت أكبر مجمع نفطي في الجزائر مما ألحق خسائر جمة للخزينة العمومية.

ويتابع في هذه قضية سوناطراك 1عدة أشخاص معنويين كشركة “سايبام كونتراكتينغ ألجيري”، مجمع “كونتال فوركوارك”، شركة “كونتال الجزائر”،وشركة “فونكوارك” الالماني.

كما ان محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، قد أصدرت في 2 فيفري 2016، أحكاما تتراوح بين 18 شهرا الى 6 سنوات سجنا. وغرامات مالية منها موقوفة النفاذ في حق 12 متهما فيما استفاد 7 آخرين من البراءة. حيث أدين بموجبها الرئيس المدير العام السابق لمجمع “سوناطراك 1” المتهم محمد مزيان بعقوبة خمس سنوات حبسا موقوفة النفاذ. ومليوني دينار جزائري غرامة نافذة .

ياسمينة دهيمي

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ورفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، أكتوبر الماضي، طلبات الإفراج عن نائب الرئيس المدير العام سابقا لشركة سوناطراك المتهم “عبد الحفيظ فغولي”. وبهذا أيدت ذات الهيئة القضائية أمر قاضي التحقيق بايداع المتهم رهن الحبس المؤقت.

ويتابع ” عبد الحفيظ فغولي”، بتهم ذات صلة بالفساد في إطار التحقيق الذي فتح على مستوى بعد الاستماع إلى أقواله في اطار التحقيق في قضايا فساد، المحكمة العليا.

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