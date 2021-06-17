تأجيل محاكمة 20 ارهابيا من قدماء “الجيا” انضموا “للقاعدة”

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس، محاكمة جماعة إرهابية مسلحة كان يقودها الإرهابي المقضي عليه أمير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي “عبد المالك درودكال”، إلى الدورة الجنائية المقبلة.

حيث تضم الجماعة 20 متهما بينهم 5 متهمين موقوفين ،ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ع. علي”، “ر. كمال “،” ا. سعيد. سالم “” ب. عبد الكريم “،،” ب. خ. محمد “.

وجاء تأجيل محاكمة المتهمين بقرار من المحكمة، بسبب عدم استخراج المتهم الموقوف” بن خرفية محمد “من سجن برواقية ،بحيث نوه رئيس محكمة الجنايات عيشور علي، النيابة العامة لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل المتهم لأجل محاكمته. خاصة وأن القضية تأجلت مرتين من قبل

ورد النائب العام بأن إجراء التحويل قد تم، لكن تورط المتهم في عديد القضايا على مستوى مجلس قضاء المدية، حال دون ذلك، مضيفا ان المتهم يوم أمس مثل أمام مجلس المدية في قضية تتعلق وقائعها بالانخراط في جماعة إرهابية مسلحة.

ويتابع في القضية إلى جانب المتهمين الخمسة الموقوفين ، أحد قدامى تنظيم الجيا مسؤول اللجنة السياسية في تنظيم “دروكال” المدعو “دغدغ أحمد”، المكنى “أبو عبد الإله”، هذا الأخير عسكري سابق فار.

ويعتبر”أبوعبد الإله أحمد” أحد قدامى الجيا في تنظيم درودكال، وهو صاحب عبارة”يتملّكنا من الحسرة عندما نرى الألوف من المصلّين يخرجون من المساجد دون أن يلتحقوا بالجهاد”، وجاء الخطاب الدعائي للمتهم بصفته مسؤول اللجنة السياسية للتنظيم، رغبة منه في تبليغ رسالة تذمّر وإحباط، بسبب تراجع الجماعة السلفية وبلوغها مرحلة الانهيار..

وبالرّبط بين التاريخ الدّموي للإرهابي “أبو عبد الإله أحمد”، وانتمائه الجغرافي وموالاته لتيار داخل الجماعة السلفية على حساب آخر، فهذا الأخير كان وقتها يواجه تمردا وعصيانا غير معلن من طرف قدامى الجيا المنتمين لتنظيمه، على خلفية اتهامهم له بإفقاد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب وزنه.

وسبق وأن أفاد إرهابيون تائبون بعد تسليم أنفسهم باعترافات أن “درودكال” لجأ إلى تعيين الإرهابي “أحمد دغدغ” ، المنحدرة أصوله من ولاية جيجل، في منصب قيادي بتنظيمه، وهذا بعد استحداث ما يسمّى باللجنة السياسية، خصيصًا لاستمالته وإسكاته، وبالتّالي تفادي غضبه وانضمامه لتيار الغاضبين على سياسة درودكال، خصوصًا بعد رواج أنباء قبلها عن اعتزامه تسليم نفسه.

كما يعرف عن الإرهابي” أحمد دغدغ” بعلاقته المقربة من القيادي الإرهابي مختار بلمختار، المكنى بلعور، حيث شارك الأوّل في المفاوضات التي أعقبت اختطاف الرّهائن النمساويين،وهي العملية التي أشرف عليها ميدانيا الإرهابيان عبد الرزاق البارا وأبو الخبّاب المقضي عليه،إلى جانب بلعور.

لتاتي بعدها خرجة الإرهابي “دغدغ أحمد” أو “أبو عبد الإله أحمد” و هي بمثابة إيذان بالشّروع في عملية سحب البساط من تحت أرجل درودكال، خصوصا في ظل بروز بوادر نزاع بين بلعور و درودكال في الصحراء الجزائرية.