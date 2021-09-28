تأجيل محاكمة 35 متهما من أنصار “العميد” لتخريبهم مقر مؤسسة سونطراك بحيدرة

أجلت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة، اليوم محاكمة 35 متهما المتابعين في قضية تخريب مقر سوناطراك بحيدرة. حيث جاء تأجيل القضية الى جلسة 26 اكتوبر المقبل، بطلب من هيئة الدفاع.

وتأتي برمجة القضية أمام المجلس، استئنافا للأحكام التي أصدرتها محكمة الجنح بئر مراد رايس، والتي قضت بادانة المتهمين. باحكام تراوحت ما بين العامين حبسا نافذا والبراءة، مع اعادة تكييف الوقائع من جنحة التجمهر المسلح الى الغير مسلح. مع برائتهما من جنحة التعدي بالعنف على موظف أثناء تأدية مهامه.مع إلزام المتهمين بتعويض مالي يدفعونه للطرف المدني “سونطراك” يقدر ب 100 الف دج.

وبالعودة إلى وقائع القضية ، فإن توقيف المتهمين جاء عقب قيام مجموعة من أنصار مولودية الجزائر، في الفاتح فيفري 2021. بتخريب واجهة مقر المديرية العامة لشركة سوناطراك، احتجاجا على الفترة السيئة التي مر بها الفريق وقتها. وهو ما اظهرته عدة فيديوهات مصورة تداولتها منصات التواصل الإجتماعي.

وخلالها رمى حوالي 50 مناصرا بالمقذوفات على زجاج واجهة المقر الرسمي الكائن ببلدية حيدرة بالعاصمة. طالبين إدارة المؤسسة النفطية الوطنية بالرحيل الفوري عن مقاليد حكم “العميد.

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