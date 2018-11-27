تأجيل محاكمة 6 متهمين باختطاف ابن رجل الأعمال ياريشان

أجلت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ملف قضية 6 متهمين باختطاف ابن رجل الأعمال ياريشان البالغ من العمر 8 سنوات، إلى يوم 4 ديسمبر المقبل.

وقائع القضية تعود أحداثها إلى 21 أكتوبر 2015 ، حيث كان الطفل خارجا من بيته بمنطقة دالي إبراهيم متجها نحو المدرسة ليتعرض بذلك إلى عملية اختطاف مدتها 13 يوم.

حيث كشفت التحقيقات أن المختطفين في البداية طالبوا عائلة الطفل بفدية مقدارها 4 ملايين أورو، قبل أن يقررو تخفيضها إلى 1.5 مليون أورو، على أن تجري عملية التسليم بفرنسا.

لينسب بذلك للمتهمين جنايتي تكوين جمعية أشرار، لغرض الاعداد لجناية واختطاف قاصر بدافع تسديد فدية.