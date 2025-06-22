تأجيل محاكمة 9 متهمين ضمن جماعة إرهابية منظمة

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، محاكمة جماعة إرهابية منظمة الى الدورة الجنائية المقبلة.

ويتابع في القضية 9 متهمين من بينهم 8 موقوفين بالمؤسسة العقابية الحراش.

وجاء تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة الدفاع.

ويتابع في القضية المتهمين ويتعلق الأمر بالمدعو “ك. ق إسلام” ،”ش فيصل وليد”،”ص. عبد الرحمان”،” ش.خليل”،”ع.محرز”،”ه.م.أيوب”،”م.حمزة” بجناية الإنخراط و النشاط في الخارج في جمعية أو جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها و تسميتها حتى و إن كانت أفعالها غير موجهة ضد الجزائر ، جناية الإشادة بالأفعال الإرهابية ، جناية إستخدام تكنولوجيات الإعلام و الإتصال لتجنيد أشخاص لصالح عمل إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة او منظمة يكون غرضها إرهابي مع نشر أفكارها ، جناية محاولة السفر إلى دولة أخرى بغرض إرتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على إرتكابها أو لتلقي تدريب عنها باستعمال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال لإرتكاب الأفعال الإرهابية .