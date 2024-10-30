تأجيل معاينة المركبات بحظيرة الخروبة إلى غاية الأحد المقبل

أعلنت مديرية النقل لولاية الجزائر، عن تأجيل عملية معاينة المركبات على مستوى حظيرة الخروبة الخاصة بمتعاملي النقل العمومي للأشخاص إلى غاية الأحد المقبل.

وجاء في بيان مديرية النقل “ليكن في علم متعاملي النقل العمومي للأشخاص المعنيين بعملية معاينة المركبات. على مستوى حظيرة الخروبة والتي كانت مقرررة ليوم 31 أكتوبر 2024، أنه قد تقرّر تأجيلها استثناءً. ليوم الأحد 03 نوفمبر 2024 وذلك بالنظر للاحتفالات التي ستُقام بمناسبة العيد السبعون لثورة نوفمبر المجيدة”.

كما أشارت ذات المصالح، أن هذه العملية ستستأنف وبصفة عادية كل يوم خميس من الأسبوع ابتداءً من 07 نوفمبر 2024.

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