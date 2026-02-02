تأجيل مقابلة مسابقة توظيف الأساتذة إلى هذا التاريخ

أعلنت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الاثنين، عن تأجيل تاريخ المقابلة الخاصة بمسابقة التوظيف على أساس الشهادات للالتحاق برتب الأساتذة بعنوان سنة 2025.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذا القرار جاء نظرًا للعدد الكبير من المترشحين، وحرصًا على توفير ظروف ملائمة لإجراء المقابلات وضمان سير العملية وفق أعلى معايير الشفافية والمصداقية.

وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم إجراء المقابلات أيام 24 و25 و26 مارس 2026، بدلًا من التاريخ السابق المحدد يوم 21 فيفري 2026.