تأجيل ملفات الفساد إلى ما بعد رمضان ..ووالي بومرداس السابق ورؤساء بلديات أمام القضاء مجددا

أجلت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر قضية الفساد المتابع بها والي بومرداس السابق “مداني فواتيح عبد الرحمان “. و رؤساء بلدية بومرداس سابقا كل من (ب.م) ، و (س.ب) ،(آ.س.) ومقاولين كل من المدعو ( ن.م) ،(ب.ج) الى جانب متهمين اخرين.

وجاء أول تأجيل للقضية بطلب من هيئة الدفاع، فتم تحديد تاريخ الجلسة يوم 11 أفريل المقبل من طرف رئيس الجلسة.

وعلى غرار العادة تم تأجيل الملفات المبرمجة اليوم بالغرفة الى تواريخ بعيدة وتحديدا بعد شهر رمضان. باعتبار أن هذا النوع من القضايا المتعلقة بوقائع فساد. ملفات ثقيلة جدا تستغرق وقتا طويلا، ومنها ما يستمر لأكثر من أسبوع، مقارنة بالملفات العادية المطروحة أمام غرف الاستئناف.

وكانت التأجيلات معظمها بطلب من هيئة الدفاع، وهو ما استجابت له هيئة المجلس.

وفي قضية الحال يتابع والي ولاية بومرداس ” “مداني فواتيح عبد الرحمان ” ومن معه. بتهم تتعلق بابرام صفقات عمومية بطريقة مخالفة للقانون بولاية بومرداس وتوبع فيها.

وجاء برمجة القضية، بعد استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية. بالقطب الجزائي سيدي امحمد، والتي كانت كالاتي.

إدانة والي بومرداس السابق مداني فواتييح بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة، مع كل (س.ب) والمقاول (ن.م).

كما تمت ادانة المتهم (ا.س) بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية،وتسليط نفس العقوبة ضد المتهم (ب.ج).

وأحكاما أخرى تراوحت بين البراءة إلى عامين حبسا نافذا. مع إلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا للخزينة العمومية تعويض قدره 3 ملايين دج عن كافة الأضرار .

وفي تفاصيل القضية فإن المتهمين تورطوا قي وقائع ذات صلة بالفساد، تتعلق بالعبث بمشاريع مخططات التنمية من خلال تبديد الملايير. لصفقات الإنارة العمومية بولاية بومرداس، وخلال التحقيق تم توجيه الاتهام، الوالي السابق لبومرداس مداني فواتيح عبد الرحمان. ورؤساء البلديات السابقين وإطارات بمختلف القطاعات لذات الولاية الى جانب مقاولين. بحيث كشفت التحقيقات أنه تم منح جل المشاريع لمقاول واحد. دون المرور على قانون الصفقات العمومية مما كبد الخزينة العمومية ملايير الدينارات.