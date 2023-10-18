تأجيل مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي تضامنا مع الفلسطينيين

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، في بيان بها اليوم أربعاء، عن تأجيل تنظيم مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي الذي كان من المقرر تنظيمه في الفترة من 3 إلى 9 نوفمبر القادم.

وجاء في البيان، أنه نظرا لتصاعد الاعتداءات العدوانية الغاشمة على الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة وغيرها من المدن الفلسطينية الصامدة، وبعد المجزرة الرهيبة التي تعرض لها مئات الأطفال والنساء والشيوخ العزل إثر القصف الصهيوني الهمجي الأعمى على مستشفى المعمداني، وتبعا لقرار تعليق كل النشاطات الاحتفالية وتأجيلها، وتأكيدا على التضامن المطلق مع أهالينا في فلسطين الجريحة الصامدة، قررت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي تأجيل تنظيم مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي الذي كان من المقرر تنظيمه في الفترة من 03 إلى 09 نوفمبر القادم إلى وقت لاحق.