تأجيل مواجهة الدور الـ32 من كأس الجزائر بين شباب قسنطينة وأولمبيك آقبو

أعلنت إدارة نادي شباب قسنطينة، اليوم الأربعاء، عن قبول اللجنة المنظمة لمنافسة كأس الجزائر الطلب الذي تقدمت به. بخصوص تأجيل مواجهة الدور الـ32 أمام أولمبيك آقبو.

وحسب بيان إدارة “السياسي” عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك. فقد تم تحديد تاريخ 25 جانفي المقبل موعدا لإجراء هذه المواجهة.

وذلك حتى يتسنى للفريق التحضير الجيد لمواجهة برافوس الأنغولي، في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية، المرتقبة بتاريخ الخامس فيفري 2025.