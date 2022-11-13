تأجيل مواجهة بيشكتاش أمام أنطاليا سبور في الدوري التركي

تقرر بصفة رسمية تأجيل مواجهة فريق بيشكتاش أمام ضيفه أنطاليا سبور التي تندرج ضمن منافسة الدوري التركي الممتاز.

وجاء قرار تأجيل المواجهة التي كانت مُقررة بملعب “فودافون” بداية من الساعة الـ18:00 بسبب انفجار تقسيم الذي وقع اليوم.

وتدخل هاته المواجهة ضمن فعاليات الجولة الـ14، وكان من المُقرر أن تعرف مُشاركة اللاعب الجزائري، حسام الدين غشة، مع أنطاليا سبور.

بينما يغيب اللاعب الدولي الجزائري، رشيد غزال، عن فريقه بيشكتاش في المدة الأخيرة بسبب خضوعه لعملية جراحية.