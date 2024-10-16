تأجيل مواجهة رائد القبة ووداد مستغانم لدواع أمنية

أعلنت رابطة الهواة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل مواجهة رائد القبة أمام ضيفه ترجي مستغانم.

في إطار فعاليات الجولة الخامسة من الرابطة الثانية هواة - وسط غرب.

وقررت الرابطة تأخير المواجهة بـ24 ساعة، حيث كانت مقررة مبرمجة يوم الجمعة بداية من الساعة الثالثة زوالاً. قبل أن يتم برمجتها يوم السبت في التوقيت نفسه، بملعب بن حداد.

وفي السياق نفسه، أوضحت إدارة نادي رائد القبة أن قرار رابطة الهواة بتأجيل هذه المواجهة يعود لدواع أمنية.