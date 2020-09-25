تأجيل موعد الدخول لمراكز التكوين المهني إلى وقت لاحق

أجلّت وزارة التكوين والتعليم المهنيين موعد إستئناف التكوين على مستوى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين إلى وقت لاحق.

وجاء هذا حسب تعليمة لوزارة التكوين المهني تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها موقعة من طرف الأمين العام أمس الخميس.

وجاء قرار التأجيل تبعا للقرار الوزاري المؤرخ في 28 جوان 2020 الذي يحدد رزنامة الإمتحانات ودخولي فيفري وسبتمبر 2020.

وكذا المنشور الوزاري رقم 79 المؤرخ في 18 أوت 2020 المتضمن إستئناف التكوين.

وأضافت التعليمة، أنه في انتظار قرار السلطات المعنية بالتنسيق مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا فيما يخص عودة المتكونين إلى التكوين.

فإن كل مواعيد الرزنامة المحددة على غرار فتح التسجيلات، ودخول 15 أكتوبر، ودخول 15 نوفمبر قد تم تأجيلهما.

وأفادت التعليمة، أن قرار التأجيل جاء من أجل ضمان العودة إلى التكوين في أحسن الظروف الصحية.