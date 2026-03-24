تأجيل نصف نهائي كأس الجزائر إلى أواخر أفريل

أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسة كأس الجزائر 2025-2026 عن تأجيل مباراتي نصف نهائي كأس الجمهورية إلى يومي 24 و25 أفريل. بدل السابع من الشهر ذاته.

ويعود هذا القرار إلى التزامات الأندية الجزائرية المشاركة قارياً، وعلى رأسها اتحاد الجزائر، الذي كان من المقرر أن يواجه شباب أوراس باتنة يوم 7 أفريل. غير أن ارتباطه بمواجهتي نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام أولمبيك آسفي، أحد أيام 10، 11 أو 12 أفريل (ذهاب)، و17، 18 أو 19 أفريل (إياب)، فرض إعادة برمجة اللقاء.

الأمر ذاته ينطبق على شباب بلوزداد، الذي كان سيواجه النادي الرياضي القسنطيني في نصف نهائي الكأس، إذ يرتبط بدوره بمواجهة قوية في نصف نهائي المنافسة القارية أمام الزمالك المصري، ما استدعى تأجيل المباراة لضمان جاهزية ممثلي الكرة الجزائرية.