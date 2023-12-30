تأجيل نهائي السوبر التركي في السعودية بسبب “أتاتورك”

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم، بالاتفاق مع ناديي فنر بخشة، وغلطة سراي، تأجيل مباراة نهائي كأس السوبر التي كانت مقررة بالعاصمة السعودية الرياض.

ورفضت السلطات السعودية، اجراء هذا النهائي، قبل ساعات قليلة عن موعد هذه المباراة، لأسباب سياسة.

وأوضحت تقراير اعلامية، بأن لاعبي فريقي فنر بخشة، وغلطة سراي، قررا دخول هذه المباراة بقمصان تحمل صورة “أتاتورك” بمناسبة الذكرى المؤوية لتأسيس تركيا.

كما كان كان يعتزم أناصر الناديين، حمل لافتة تتضمن مقولة لمؤسس الدولة التركية، “سلام في الوطن، سلام في العالم”.

وعليه أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم، بيان مشترك مع إدارتي فنر بخشة، وغلطة سراي، تأجيل نهائي السوبر لموعد لاحق