تأجيل هذه الرحلات بين الجزائر وإسبانيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تعديل طرأ على برنامج رحلاتها.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد تم تأجيل رحلة أليكانتي _ وهران المبرمجة سلفا يوم 25 أوت. إلى يوم 26 أوت على الساعة 12:00 زوالا على متن سفينة الجزائر 2.

كما تم تأجيل رحلة أليكانتي _ الجزائر المبرمجة سلفا يوم 27 أوت. إلى يوم 28 أوت على الساعة 11:00 صباحا على متن سفينة طاسيلي 2.

فيما تم تقديم رحلة أليكانتي _ وهران المبرمجة سلفا يوم 28 أوت إلى يوم 27 أوت على الساعة 19:00 مساءا على متن سفينة الجزائر 2.