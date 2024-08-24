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تأجيل هذه الرحلات بين الجزائر وإسبانيا

بقلم نادية بن طاهر
تأجيل هذه الرحلات بين الجزائر وإسبانيا
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تعديل طرأ على برنامج رحلاتها.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد تم تأجيل رحلة أليكانتي _ وهران المبرمجة سلفا يوم 25 أوت. إلى يوم 26 أوت على الساعة 12:00 زوالا على متن سفينة الجزائر 2.

كما تم تأجيل رحلة أليكانتي _ الجزائر المبرمجة سلفا يوم 27 أوت. إلى يوم 28 أوت على الساعة 11:00 صباحا على متن سفينة طاسيلي 2.

فيما تم تقديم رحلة أليكانتي _ وهران المبرمجة سلفا يوم 28 أوت إلى يوم 27 أوت على الساعة 19:00 مساءا على متن سفينة الجزائر 2.

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