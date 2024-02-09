تأجيل وإلغاء العديد من الرحلات الجوية بهذه الوجهة اليوم الجمعة

تمت الدعوة إلى إضراب النقل الجوي، اليوم الجمعة، في إيطاليا من قبل موظفي الأرض والمطار. ونتيجة لذلك، من المتوقع تأجيل وإلغاء الرحلات الجوية.

وفقًا لموقع Avionews، تم الإعلان عن الضربة الجوية من قبل نقابات Uiltrasporti و Unione sindacale di Base (Usb). و Confederazione Unitaria di Base (Cub) و Federazione lavoratori autonomi italiani (Flai).

ويشارك في الإضراب أيضًا طاقم طيران شركة طيران إير دولوميتي (مجموعة لوفتهانزا) التابعة للرابطة الوطنية المهنية للطيران المدني (أنباك).

وبسبب الإضراب، أعلنت الخطوط الجوية الإيطالية إلغاء 48 رحلة داخلية. مع إبقاء جميع الرحلات الجوية العابرة للقارات منتظمة.

ونشرت THEENAC (الهيئة الوطنية للطيران المدني) قائمة الرحلات الجوية التي ستستمر خلال أيام الإضراب. على وجه الخصوص، ستعمل الرحلات المجدولة بين الساعة 7-10 صباحًا و6-9 مساءً، بما في ذلك الرحلات الجوية المستأجرة، بشكل طبيعي.

بالإضافة إلى ذلك، ستستمر أيضًا الرحلات الجوية المستأجرة من وإلى الجزر. بالإضافة إلى الرحلات الجوية العسكرية وحالات الطوارئ والإنسانية والطبية ورحلات الإنقاذ.

كما تم التأكيد على أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية المتصلة بالجزر الإيطالية. برحلة يومية واحدة فقط، باستثناء حركة المرور في البر الرئيسي.

ونتيجة للإضراب الذي استمر 24 ساعة، ألغت شركة طيران إيتا 48 رحلة جوية. لكنها تمكنت من ضمان رحلات دولية وعابرة للقارات. باستثناء الرحلتين AZ 221 و AZ 222 من لندن إلى ميلانو ليناتي والعودة).

وتنصح الشركة المسافرين الذين يحملون تذاكر ليوم الإضراب بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

يمكنهم القيام بذلك على موقع الشركة ضمن معلومات الرحلة أو عن طريق الاتصال بوكالة السفر التي اشتروا منها التذكرة.

تم الإعلان هذا الشهر عن عدة إضرابات في الدول الأوروبية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن العاملون الأرضيون في لوفتهانزا عن إضراب.

أما في المملكة المتحدة، أعلن أعضاء نقابة أسليف عن إضراب وحظر العمل الإضافي.

وفي فرنسا، تم الإعلان أيضًا عن إضراب في الفترة من 5 فبراير إلى 9 سبتمبر في شبكة الحافلات والمترو.