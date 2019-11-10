تأجيل وإلغاء عدة رحلات بحرية نحو مارسيليا بسبب الطقس

تم تأجيل أو إلغاء عدة رحلات بحرية كانت مبرمجة خلال الأسبوع الجاري، بين الجزائر ومارسيليا بفرنسا، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحسب بيان للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، نقلته الإذاعة الجزائرية، فقد تم تأجيل رحلة باخرة “طاسيلي 2″، من وهران نحو مارسيليا.

هذه الرحلة كانت مبرمجة اليوم الأحد، منتصف النهار، حيث تم تأجيلها إلى توقيت آخر.

وتم تأجيل رحلة باخرة “طارق بن زياد”، بين الجزائر ومرسيليا، والمبرمجة منتصف نهار يوم غد الإثنين، إلى يوم الثلاثاء القادم.

و يضيف البيان، أن تسجيل وركوب المسافرين المعنيين بهذه الرحلة، سيكون إبتداء من الساعة الثانية زوالا، وإلى غاية السادسة مساء على أقصى تقدير.

وتم إلغاء رحلتي باخرة “طاسيلي 2″، من مارسيليا نحو سكيكدة، والمبرمجة منتصف يوم الثلاثاء المقبل، ومن سكيكدة نحو مارسيليا المبرمجة الخميس المقبل.

وأضاف ذات المصدر، أن هذه التغييرات في الرحلات، جاءت نتيجة سوء الأحوال الجوية، والتي حالت دون إقلاع البواخر من الموانئ.