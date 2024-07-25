تأجيل وتغيير برنامج هذه الرحلات البحرية

أعلمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها، أنه نظرا لظروف خارجة عن نطاقها، تم تعديل برنامج رحلاتها.

وتم تعديل برنامج الرحلات على النحو التالي:

-تغيير وجهة رحلة الجزائر_ مرسيليا المقررة يوم 26 جويلية على الساعة 11:00 صباحا إلى رحلة وهران _مرسيليا في نفس التوقيت. مع إمكانية التنقل عبر رحلة الجزائر _مرسيليا يوم 28 جويلية على الساعة 11:00 صباحا للراغبين في ذلك.

-تأجيل رحلة اليكانتي _ وهران المقررة سلفا يوم 26 جويلية إلى يوم 27 جويلية على الساعة 19:00 مساءا.

-تأجيل رحلتي وهران _ اليكانتي المقررتان سلفا يومي 25 و 26 جويلية إلى يوم 28 جويلية على الساعة 19:00 مساءا.

-تأجيل رحلة اليكانتي _ الجزائر المقررة سلفا يوم 27 جويلية إلى يوم 29 جويلية على الساعة 19:00 مساءا.

-تأجيل رحلة الجزائر _ اليكانتي المقررة سلفا يوم 28 جويلية إلى 30يوم جويلية على الساعة 14:00 زوالا.

-تأجيل رحلة اليكانتي_ وهران المقررة سلفا يوم 29 جويلية إلى يوم 31 جويلية على الساعة 19:00 مساءا.

واعتذرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن هذا التعديل الناجم عن ظروف قاهرة.