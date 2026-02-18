تأجيل 3 رحلات بحرية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تعديل برنامج رحلاتها وهذا نظرا لسوء الجوية المرتقبة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنه تم تأجيل رحلة وهران - مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 18 فيفري 2026. إلى يوم 20 فيفري 2026 على الساعة 11:00 صباحا. وتأجيل رحلة مرسيليا – سكيكدة المبرمجة سلفا يوم 19 فيفري 2026. إلى يوم 21 فيفري 2026 على الساعة 17:00 مساء. كما تم تأجيل رحلة سكيكدة – مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 20 فيفري 2026 إلى يوم 22 فيفري 2026 على الساعة 13:00 ظهرا .

هذا وأشارت المؤسسة أنه يتعين على المسافرين المعنيين بالرحلات سالفة الذكر أخذ جميع احتياطاتهم والتوجه لموانئ الركوب في الآجال المحددة بغرض استكمال إجراءات السفر.

كما وضعت لمؤسسة تحت تصرف زبائنها الرقمين 33 07 / 021.64.43.74 للرد على انشغالاتهم.

