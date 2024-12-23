تأجيل محاكمة رئيس شبيبة القبائل الأسبق شريف ملال

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر الى تاريخ 31 ديسمبر ملف قضية فساد. التي توبع فيها رئيس شبيبة القبائل السابق ملال شريف رفقة شقيقه ومتهمين آخرين. بعد اتهامهم باستغلال حساب الشركة الرياضية ذات الأسهم jsk . من أجل تحويل مبالغ مالية بقيمة 275 ألف دولار و 300 ألف أورو إلى الخارج بطريقة غير قانونية.

في حين، جاء سبب تأجيل قضية ملال نظرا لغياب بقية الأطراف المتابعين في قضية الحال.

كما تمت برمجة هذه المحاكمة بعد أن استأنف المتهمين الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد. التي قضت بإدانة شريف ملال بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة بقيمة تتزايد عن 224 مليون دج. مع حكم يقضي بإدانة شقيقه “ش.أ” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. و غرامة مالية نافذة ازيد من 224 مليون دج. كما تم تأييد الامر بالقبض الصادر ضده ،فيما تمت معاقبة المتهم “ش.ش” بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. و غرامة مالية نافذة بقيمة 152 مليون دج، مع تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمتهم “ح.ع”. وغرامة مالية أزيد من 71 مليون دج و تأييد الأمر بالقبض عليه.

وحكماً آخر يقضي بتغريم شركة “صارل اوتموبيل” بغرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج. وتغريم أيضا شركتين اثنين بغرامة مالية بقيمة 12 مليون دج.

كما سبق وأن وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06. وهي مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية. وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية ومصدر الممتلكات مع العلم أنها عائدات إجرامية. في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.