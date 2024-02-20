تأخر إنجاز VRD حوش الريح.. الوزير يحذر المؤسسات المعنية !

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، باستدعاء جميع مؤسسات الإنجاز المكلفة بإنجاز مختلف التجهيزات العمومية. في موقع عدل حوش الريح. وكذا مكاتب الدراسات المكلفة بالمتابعة.

وجاء هذا بسبب وقوف وزير السكن خلال زيارة قام بها إلى القطب الحضري حوش الريح، على تأخر واضح في نسبة إنجاز التجهيزات العمومية.

وبعد عرض صور عن المشاريع الموكلة لمؤسسات الإنجاز توَضح التأخر. وتم تقديم كل الضمانات المتعلقة بالشق المادي وملفات التنفيذ والتي أمر الوزير حلحلتها وإزالة جميع العراقيل في ظرف لا يتعدى 10 أيام.

كما أمر الوزير بضبط رزنامة عمل جديدة من شأنها احترام البنود التعاقدية، كما وجه إنذارات شفوية لمؤسسات الإنجاز. وصرح أنه في حالة عدم احترام البنود التعاقدية وتسريع وتيرة العمل سيتم فسخ العقود مع مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات.