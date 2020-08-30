تأخر الأساتذة الحراس عن مراكز اجراء امتحانات “الباك”و “البيام” ممنوع

وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديري التربية ومنه إلى رؤساء المراكز اعلمتهم بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والإحتياطية في حال تغيب أو تأخر الأساتذة الحراس عن مراكز إجراء امتحاني البكالوريا و” البيام ” .

وأكدت المراسلة، أن الأستاذ الحارس يجب أن يبلغ رئيس المركز بتغيبه 48 ساعة قبل انطلاق الإمتحان وهذا كي يتم تعويضه بالأساتذة الإحتياطيين .

واعتبرت وزارة التربية الوطنية، أن أي تاخر للأساتذة الحراس بـ 10 دقائق يعتبر غيابا، حيث سيتم تعويض المتأخرين بالأساتذة الإحتياطيين أيضا.

وأكدت الوزارة أن رئيس المركز يجتمع مع الأساتذة الحراس المستدعين رسميا من طرف مدير التربية، يومين قبل انطلاق الإختبارات. ويؤكد بشكل خاص على الصرامة والإنضباط في الحراسة ويقدم لهم التعليمات التالية: الحضور إلى المركز بنصف ساعة على الأقل قبل انطلاق كل اختبار مصحوبا ببطاقة الهوية، والإستدعاء في كل فترة وكل تأخر يزيد عن 10 دقائق يعد صاحبه غائبا.

ومنع الديوان الأساتذة الحراس بعدم الإنتقال في الأروقة أو بين القاعات، كما أكد أنه يتم تغيير الأساتذة الحراس في القاعة في كل اختبار مع إبقاء واحد من الأساتذة الحراس ثابتا خلال أيام الإمتحان.