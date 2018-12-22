تأخر الرحلات الجوية من قسنطينة اتجاه فرنسا بسبب سوء الأحوال الجوية

تسبب سوء الأحوال الجوية، اليوم السبت، في تأخر الرحلات الجوية من ولاية قسنطينة، اتجاه فرنسا ومناطق أخرى من أرض الوطن.

وحسب ما أفاد به مراسل قناة النهار، فإن تأخر الرحلات الجوية راجع إلى الضباب الكثيف، مما سبب انعدام الرؤية، وأخر الرحلات الجوية إلى وقت لاحق.

وتتعلق الرحلات، بكل من رحلة قسنطينة-مرسيليا، التي كانت مبرمجة في الثامنة والربع صباحا.

كما تم تـأخير رحلة قسنطينة-نيس، والتي كانت مبرمجة في حدود الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.

أما عن المسافرين القادمين من البقاع المقدسة، عبر مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، ىفقد تم تحويلهم للرحلة الجوية المتجهو نحو عنابة عوض قسنطينة.

أما عن الشركات التي تم تعليق رحلاتها الجوية الى وقت لاحق، فتتعلق بشركة طاسيلي للطيران، الخطوط الجوية الجزائرية، آقل أزور، والتركية آر لاين.