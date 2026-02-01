تأخر توزيع المياه في هذه البلديات بالعاصمة!

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن تسجيل الشركة المسيرة لمحطة تحلية مياه البحر المرسى. توقف الإنتاج لأسباب تقنية أمس السبت.

وأضافت المؤسسة أن هذا الخلل سيتسبب في تأخير في برنامج التوزيع على مستوى بلديات هراوة، برج البحري: ما عدا حي قعلول، الرغاية حي حفراد، والمرسى : حي جمبارت، حي تامنفوست (لابـيروس سابقاً)

وأشارت مؤسسة سيال، إلى أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم بعد استئناف الإنتاج على مستوى المحطة و إمتلاء الخزانات الرئيسية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور