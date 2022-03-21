تأخر عملية إستيراد السيارات الجديدة .. الوزير يكشف السبب

أوضح أحمد زغدار وزير الصناعة اليوم في رده على اسئلة النواب أن تأخر عملية إستيراد السيارات الجديدة راجع إلى التحفظات القدمة من قبل اللجنة التقنية حول ملفات طلب الإعتماد التي تقدم بها المتعاملون. وجاء هذا عملية دراسة ملفاتهم حيث لم يتم منح أي إعتماد لحد الان.

وفي رده على سؤال كتابي عن النائب عن حركة حمس حول تأخر عملية استيراد السيارات الجديدة ان اللجنة التقنية أعلمت المتعاملون بهذه التحفظات. من اجل رفعها لتقديم الوثائق التكميلية المطلوبة لإستكمال الدراسة.

ووفقا للوزير فإن تلك التحفظات تمثلث في المنشآت الضرورية لهذا النشاط مثل قاعات العرض والتخزين مؤكذا انه من الغير القبول منح إعتماد للمارسة مثل هذا النشاط على اراضي فلاحية.

وتابع الوزير أنه خلال 51 إجتماع درست اللجنة التقنية 54 ملفا من بين 71 ملف تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين. والنتعلقة بالمركبات السياحية والنفعية بالإضافة إلى الشاحنات والشاحنات الصغيرة، وكذا جرارات الطرقات وأيضا الآلات المتحركة، والدراجات النارية.

وفي ذات السياق أكد الوزير ان 9 ملفات حل تحفظ ان أبلغت اللجنة عليها المتعاملين لرفع هذه التحفظات وسيتم تأجيل دراستها إلى حين تقديم الوثائق الإضافية المطلوبة. من جهة اخرى كشف الوزير الملفات المتنقبة تحصلت على عدم الموافقة .

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كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أنه تم إستيراد 10 ألاف سيارة خلال شهر جانفي المنصرم من طرف الأشخاص والخواص.

وأضاف وزير الصناعة، على هامش الزيارة التي قادته اليوم إلى ولاية الشلف، أن عملية تصنيع السيارات تبقى مهمة إستراتيجية. مشيرا إلى تقدم الإتصالات مع كبرى الشركات بغية تأسيس صناعة حقيقية وفعالة تستهدف التصدير مستقبلا.

كما شرع وزير الصناعة، أحمد زغدار، في زيارة عمل إلى ولاية الشلف لتفقد عديد المشاريع الصناعية. حيث تم في بداية الزيارة، تقديم عرض شامل حول قطاع الصناعة بولاية الشلف. نسيجها الصناعي ووضعية العقار الصناعي بها. حيث يقدر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل غالبية النسيج الصناعي بالولاية، بـ 5777 مؤسسة تنشط أساسا في فروع مواد البناء. الصناعات الصيدلانية، الصناعات التحويلية والغذائية، الأشغال العمومية والري.

أما فيما يتعلق بالعقار الصناعي، تحوز على منطقة صناعية نشطة بالإضافة إلى منطقتين صناعيتين جديدتين قيد الإنجاز. و27 منطقة نشاطات ومنطقتي نشاط مصغرة بمساحة إجمالية بـ 767 هكتار. كما تلقى وزير الصناعة شروحات حول تقدم الأشغال بالمنطقتين الصناعيتين الجديدتين بكل من واد سلي وبوقادير التي بلغت نسبة إنجازهما 50 بالمائة و90 بالمائة على التوالي.

كما قام وزير الصناعة في أول محطة من الزيارة بتفقد مؤسسة الإسمنت ومشتقاته التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا). وعاين خط الإنتاج الجديد بقدرة إنتاجية سنوية تعادل 2 مليون طن موجة أساسا للتصدير. بالإضافة كذلك إلى خط الإنتاج الجديد إلى خطي إنتاج آخرين لتصل قدرة إنتاج المصنع الإجمالية إلى أكثر من 4 مليون طن سنويا من الإسمنت.