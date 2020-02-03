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تأخر وصول الطائرة الجزائرية القادمة من ووهان الصينية

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تأخر وصول الطائرة الجزائرية القادمة من ووهان الصينية
بقلم فوزية مسعدي

ستصل طائرة الجوية الجزائرية القادمة من ووهان الصينية في حدود الساعة الـ 11 و23 دقيقة، بعد أن كان مقررا وصولها على الساعة الـ 7 و20 دقيقة.

حيث أفاد موفد النهار إلى مطار هواري بومدين، صبيحة اليوم الإثنين، أن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية، المقلة لكل من الجالية الجزائرية المقيمة بووهان الصينية البالغ عددهم 36 شخصا وكذا التونسيين والموريطانيين،  سجلت تأخرا في موعد وصولها إلى الجزائر.

وحسب ذات المصدر فإن وصول الطائرة الجزائرية المقلة للجزائريين والتونسيين والموريطانيين ستصل إلى الجزائر بعد ثلاثة ساعات من الآن.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=767599

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