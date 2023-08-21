تأخيرات محتملة لمقدمي طلبات تأشيرة هذا البلد

أعلنت ألمانيا أن فترات الانتظار الأطول للمواعيد وأوقات معالجة التأشيرات الأطول تنطبق حاليًا، بسبب زيادة الطلب.

ويتم حجز المواعيد مع مزود الخدمة الخارجي ، VFS، ويمكن التحقق من التوافر على موقع الويب الخاص بهم.

ويمكن حجز المواعيد ويمكن تقديم طلبات تأشيرة شنغن في جميع مراكز طلبات التأشيرة التي تديرها VFS Global. في جميع أنحاء الهند، بغض النظر عن مكان إقامة مقدم الطلب. إذا كان مركز تقديم طلبات التأشيرة الأقرب إلى موطن مقدم الطلب محجوزًا بالكامل بالفعل. فيمكنه التحقق من خانات المواعيد المتاحة في إحدى المدن الهندية الكبرى الأخرى. لا ينطبق هذا على طلبات الحصول على التأشيرات الوطنية (فئة D-Visa) مثل تأشيرات الطالب أو العمل أو لم شمل الأسرة.

وتذكر السلطات الألمانية المتقدمين بأن وقت معالجة طلبات تأشيرة شنغن يبدأ فقط بمجرد وصول الطلب إلى القنصلية. قد يستغرق هذا ما يصل إلى ستة أيام عمل ، حسب ظروف التسليم والعطلات الرسمية.

نظرًا لموسم الذروة، يستغرق الأمر حاليًا 15 يومًا في المتوسط لمعالجة طلب تأشيرة شنغن بعد وصوله إلى القنصلية.

وأعلن وزير الهجرة عن مراجعة مستقلة لتأشيرة عمل صاحب العمل المعتمدة (AEWV). سيتم الإعلان عن تفاصيل وأوقات المراجعة لاحقًا.

وتم تنفيذ AEWV في مايو 2022 كنموذج بقيادة صاحب العمل. اعتبارًا من 14 أوت 2023. وافقت الهجرة النيوزيلندية (INZ) على 80،576 طلبًا لـ AEWV ، وهناك 27،892 من أرباب العمل المعتمدين.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي (DHS)، من خلال خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS). عن إعادة فتح مكتب ميداني دولي في هافانا ، كوبا.

وسيساعد مكتب هافانا في مزايا وخدمات الهجرة الأمريكية، بما في ذلك إجراء المقابلات. ومعالجة القضايا المتعلقة بقضايا لم شمل الأسرة الكوبية المعلقة (CFRP) ونموذج I-730 ، التماسات أقارب اللاجئين / Asylee.