تأخيرات مرتقبة للمتوجهين إلى فرنسا

اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، ستعيد فرنسا فرض ضوابط الحدود مع جميع الدول المجاورة لها.

ومن المتوقع أن يتأثر البريطانيون الذين يسافرون بالسيارة أو الحافلة من إيطاليا أو لوكسمبورج أو بلجيكا بشكل أكبر بالضوابط.

وأعلنت السلطات الفرنسية في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه اعتبارًا من 1 نوفمبر. سيتم إعادة فرض ضوابط الحدود الداخلية في منطقة شنغن لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 30 أفريل 2025.

في أعقاب هذا القرار، قال خبراء السفر إن البريطانيين يجب أن يكونوا مستعدين لفترات انتظار أطول. عند السفر إلى فرنسا من الدول المجاورة لها.

على الرغم من أن الفحوصات لن تُجرى على كل فرد ولكنها ستكون فحوصات عشوائية. قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات السياحية The PC Agency، بول تشارلز. إنها ستزيد من التأخير وعدم اليقين بالنسبة للبريطانيين، كما أوضحت صحيفة التلغراف.

وقال تشارلز أيضًا إن الضوابط قد تمنع البريطانيين من السفر، وفي الوقت نفسه. أعرب عن قلقه من أن دول شنغن الأخرى قد تقرر فرض ضوابط حدودية مشددة.

كما قال تشارلز أيضًا إنه يخشى أن تصبح عمليات التفتيش العشوائية هذه دائمة. مما يجعل من غير الملائم للبريطانيين الوصول إلى البلاد.

بمجرد أن تصبح عمليات التفتيش المتزايدة سارية المفعول. من المتوقع أن يتأثر جميع حاملي جوازات السفر البريطانية.

وقد يتأثر البريطانيون الذين يسافرون بالسيارة أو الحافلة من إيطاليا أو لوكسمبورج أو بلجيكا بشكل أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه أولئك الذين يستخدمون يوروستار أيضًا. أوقات انتظار طويلة أثناء عمليات فحص جوازات السفر.

في إخطارها إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي، قالت فرنسا إنها أعادت فرض ضوابط الحدود. في محاولة لتوفير المزيد من الأمن الداخلي وسط زيادة التهديدات الإرهابية ومحاولات الهجرة غير النظامية.

وستتم عمليات التفتيش مع جميع الدول الست المجاورة لشنجن - بلجيكا وإسبانيا ولوكسمبورج وسويسرا وألمانيا وإيطاليا.

وهذا يعني أن جميع المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. الذين يرغبون في دخول أراضي فرنسا من إحدى الدول المذكورة أعلاه سيتعين عليهم الخضوع للمراقبة.