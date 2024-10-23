تأخير الدخول والخروج من وإلى الاتحاد الأوروبي

تسبب قرار الاتحاد الأوروبي بتأخير تنفيذ نظام الحدود الجديد في ردود فعل متباينة في المملكة المتحدة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن إطلاق نظام الدخول والخروج الأوروبي سيتأخر مرة أخرى. مما أدى إلى إزالة تاريخ التنفيذ في 10 نوفمبر من الجدول.

كما أوضحت المفوضية، فإن السبب الرئيسي لتأجيل إطلاق نظام الدخول والخروج الأوروبي مرة أخرى. هو أن التكنولوجيا ليست جاهزة بعد وأن بعض الدول الأعضاء لم تكمل العمل على هذه المسألة بعد.

وعقب هذا القرار، قال زعيم مجلس مقاطعة كينت، روجر جو، إن التأخير قد يكون فرصة. لمعالجة بعض المخاوف التي أثيرت حتى الآن بشأن النظام، وفقًا لشرح بي بي سي.

بينما حاول جو رؤية الموقف في ضوء أفضل، فإن الحال ليست هي نفسها بالنسبة لبعض الآخرين.

كما وجدت شركة يوروتانل، التي كانت تعمل على الأمر لتوفير انتقال سلس. أن تأجيل إطلاق نظام الدخول والخروج الأوروبي مخيب للآمال.

كما أعربت شركة يوروتانل عن استيائها، وقالت إنها أنفقت حوالي 83.7 مليون يورو (70 مليون جنيه إسترليني). في بناء البنية التحتية، وتطوير التكنولوجيا، وتركيب الأكشاك التي سيتم استخدامها للتسجيل، وتوظيف موظفين إضافيين.

ونظرًا للمبلغ الكبير الذي أنفقته الشركة للتحضير لإطلاق نظام EES. قالت إنها تفكر في اتخاذ إجراء قانوني ضد الاتحاد الأوروبي والمطالبة بتعويض عن جزء من تكاليفها بسبب التأخير.

بمجرد إطلاقه، سيتم تطبيق النظام الجديد على البريطانيين وجميع المواطنين الآخرين. من خارج الاتحاد الأوروبي في جميع المطارات والحدود البرية ومحطات القطارات والموانئ عند عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

على عكس يوروتانل، ربما رحب البريطانيون بالتأخير لأنهم سيكونون قادرين على السفر إلى الاتحاد الأوروبي هذا الشتاء. دون الحاجة إلى الخضوع لعملية التسجيل، والتي أعربوا عن العديد من المخاوف بشأنها.

وكشف بحث حديث من شركة Co-op Insurance أن واحدًا من كل خمسة بريطانيين. قد يختار عدم السفر إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمجرد إطلاق نظام EES.