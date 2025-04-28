أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن تأخير موعد انطلاق الندوة الصحفية للناخب المحلي، مجيد بوقرة.

وكان مقررا أن ينشط مدرب المنتخب المحلي، غدا الثلاثاء، بداية من 11:00. ندوة صحفية خاصة باللقاء المزدوج، أمام منتخب غامبيا، ضمن الدور الأخير من تصفيات “شان”2025، بقاعة المؤتمرات لملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

وأفادت “الفاف” في بيان نشرته اليوم الاثنين، عبر موقعها الالكتروني. عن تأخير الندوة الصحفية لمجيد بوقرة، إلى الساعة 14:00، بسبب التزامات مهنية تخص الناخب المحلي.

للإشارة فإن المنتخب المحلي، الذي دخل أمس الأحد، تربصا مغلقا بسيدي موسى، سيلاقي غامبيا، ذهابا يوم السبت المقبل الـ 3 ماي الداخل. بملعب الاستقلال بمدينة “باكاو”، بداية من الساعة 16:00.

بينما تلعب مباراة الإياب، يوم الجمعة الـ 9 من نفس الشهر، بملعب 19 ماي بعنابة 56.