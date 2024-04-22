تأخير قمة نصف نهائي الكأس بين بلوزداد وسوسطارة

قررت لجنة تنظيم منافسة كأس الجزائر، تأخير لقاء قمة الدور نصف النهائي، المقرر بعد غد الأربعاء، بين شباب بلوزداد والغريم اتحاد العاصمة.

وكشفت إدارة الشباب، بأن اللجنة المنظمة لمنافسة الكأس. قامت بتغيير توقيت المباراة المقررة بملعب “نيلسون مانديلا” من الساعة 20:45 إلى الساعة 21:00.

كما أعلنت الإدارة البلوزدادية في السياق ذاته. بأن الندوة الصحفية الخاصة بـ “داربي الكأس” مبرمجة غدا الثلاثاء، بمقر النادي ابتداء من الساعة 11:00.