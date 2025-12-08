تأخير لقاء اتحاد الحراش وشبيبة القبائل في الكأس

قررت اللجنة المنظمة لمنافسة كأس الجزائر، تأخير قمة الدور الـ 16، بين اتحاد الحراش، والضيف شبيبة القبائل.

وأعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، في بيان لها اليوم الاثنين، أن المباراة المقرر أن تُقام الجمعة القادمة بملعب “نيسلون مانديلا” ببراقي. ستنطلق بداية من الساعة 18:30. بدلا من توقيتها السابق، الذي كان مقررا في حدود الساعة 15:00.

وينتظر أن تشهد قمة الاتحاد والشبيبة، إثارة كبيرة بالرغم من الفوارق بين التشكيلتين. على اعتبار أنها تحمل في طياتها ثأر رياضي، من طرف “الكناري” الذي غادر النسخة الفارطة من الدور الـ 32. على يد “الصفرا”

وحجز اتحاد الحراش المنتمي إلى بطولة الهواة، مجموعة “وسط غرب”، مقعدا في الدور الـ 16 من كأس الجزائر للموسم الجاري 2025-2026. بعد الإطاحة بالمضيف مولودية بجاية، بثنائية لهدف.

بينما تأهلت شبيبة القبائل، بسهولة على حساب الضيف مشعل بلدية حاسي مسعود، بنتيجة 7-0.