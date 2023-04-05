تأخير مواجهة العميد والسياسي

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم. اليوم الأربعاء، عن تأخير مباراة قمة الجولة الـ 22 من الرابطة المحترفة الأولى. المقررة هذا الجمعة بين مولودية الجزائر والضيف شباب قسنطينة.

وكان مقررا. أن تلعب المواجهة سهرة الجمعة بداية من الساعة 22:00. قبل أن تقرر الرابطة تأخيرها بنصف ساعة. لتنطلق بداية من الساعة 22:30.

وجاء هذا التغيير نزولا عند الطلب الذي تقدمت به إدارة العميد، بضغط من الشناوة، الذين يراهنون على تسجيل حضور قوي في مدرجات ملعب 5 جويلية.