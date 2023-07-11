تأخير وإلغاء عديد الرحلات.. إضطرابات مرتقبة في السفر بأوروبا

قد تتعرض الدول الأوروبية قريبًا إلى اضطرابات السفر نتيجة الإضرابات وكذلك تأخير الرحلات وإلغائها.

وقالت إحدى نقابات عمال Eurocontrol إنه في غضون ستة أشهر، يمكن أن يحدث إضراب صناعي. في مركز عمليات مدير الشبكة.

وأضافت “لم يتم الإعلان عن مواعيد محددة للإضراب ؛ كان هذا مجرد تحذير مسبق. يوروكنترول في حوار مستمر مع USB وجميع النقابات العمالية الأخرى لمناقشة الوضع. ونأمل في التوصل إلى نتيجة إيجابية “.

وتشير نفس الملاحظات إلى أن Eurocontrol تناقش مع Union Syndicale Bruxelles (USB). بالإضافة إلى نقابات عمالية أخرى من أجل إيجاد حل فعال للوضع الحالي. مؤكدة على أننا “نأمل في التوصل إلى نتيجة إيجابية”.

وفقًا لتقرير لرويترز، قال الرئيس التنفيذي لشركة جاتويك ، ستيوارت وينجيت. مؤخرًا إن الإضرابات قد تكون من بين أكبر المشاكل التي يواجهها المطار هذا الصيف.

إلى جانب ذلك، اعتبرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية ، Eurocontrol ، أن هذا الصيف يمثل تحديًا. حيث تم تقدير 33000 رحلة يوميًا في الأسابيع الثمانية المقبلة. وهو ما يزيد بنسبة ثمانية في المائة مقارنة بتلك التي انطلقت في نفس الفترة من العام الماضي.

مع استمرار حركة النقل الجوي في الارتفاع خلال ذروة موسم الصيف، هناك احتمال متزايد لزيادة إلغاء الرحلات الجوية وتأخيرها.

إلى جانب ذلك ، لوحظ ارتفاع في عدد الرحلات المتأخرة في الربع الأول من هذا العام. بناءً على تقرير حديث صادر عن Eurocontrol.

كما ارتفع متوسط التأخير لكل رحلة في الربع الأول من عام 2023 إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات وهو 14.5 دقيقة لكل رحلة. مقارنةً بالربع الأول من عام 2022 ، حيث كان متوسط التأخير لكل رحلة 9.5 دقيقة لكل رحلة.

كما زاد عدد الرحلات بنسبة 21 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2022.