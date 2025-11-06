تأخير موعد انطلاق مباراة شبيبة الساورة وبارادو

أعلنت لجنة تنظيم المباريات التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم تأجيلَ موعد المباراة التي ستجمع بين شبيبة الساورة ونادي بارادو. لحساب الجولة الـ11 من البطولة.

وكان من المقرر أن تقام المواجهة يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر) بملعب 20 أوت 1955 ببشار في تمام الساعة الرابعة (16:00). قبل أن يتم تأجيلها إلى الساعة السادسة مساء (18:0) من اليوم نفسه.

وأكدت الرابطة، في بيانها، أن هذا التعديل يأتي لأسباب تنظيمية. داعيةً جميع الأطراف المعنية إلى احترام المواعيد الجديدة. معبّرةً عن شكرها لتفهّم الجميع والتزامهم بالتنظيم المحكم للمنافسة.