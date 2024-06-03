تأديب الأطفال أسلوب وثقافة

يجب الآباء في الغالب عياء وحيرة في معرفة الطريقة الصحيحة لتأديب أولادهم، فضبط النّفس ليس بالأمر الهيّن أما بعض السلوكيات التي تصدر من الأولاد.

لكن ومع ذلك فإن فلا الصّراخ ولا العنف الجسدي مجديان لتهديب تلك السلوك. فلابد م اختار أسلوب التأديب الإيجابي الذي يكون له الأثر الطيب في تنمية أطفال سويين، وفيما يلي بعض النصائح لذلك:

خصص لأولاد الوقت..

تعدّ الخلوة أمراً مهماً لبناء أي علاقة جيدة فما بالك حين تكون العلاقة التي نتحدث عنها هي تلك التي تجمعك بطفلك. ومن الممكن أن يكون ذلك لبعض الدقائق من يومك تمارس معه أي نشاط خاص بكما. وتضع جانبا كل مشاغل الحياة، وتنزل إلى مستواهم وتختلي بهم.

المدح والثناء لزرع الثقة في النفس

فالأباء والأمهات غالبا ما يركزون على هفوات أطفالهم، وقد لا نفوّت فرصة للإشارة إليها. وقد يفهم طفلك ذلك على أنه سبيلٌ إلى جذب انتباهك إليه، ما يديم من سلوكياته السيئة بدلاً من أن ينهيها، لكن لا شيء يعطي الأطفال نشوة كالثّناء.

فالمديح يجعلهم يشعرون بأنهم يحظون بحبّ أهاليهم وبأنّهم متميّزون. فمن شاء أن يحفّز السلوكيات الحميدة في أولاده عليه أن يقلّل من تعداد هفواته.

كن واضحا معه فيما تريده منه

فإعلامك الطفل بما عليه فعله بالضبط أجدى بكثير من إعلامك له بما هو ممنوع من فعله. فحين تطلب من طفلك ألا يثير الفوضى مثلاً، أو أن يكون مؤدّباً، فإنك تصعّب عليه فهم ما عليه فعله بالضبط.

أما الأوامر الواضحة كأن تطلب منه جمع لعبه ويضعها في الصندوق المخصّص لها فهي تفهمه تماماً ما هو المطلوب منه. وتزيد من احتمال استجابته لطلبك.

أعالمه بعواقب تصرفاته قبل عقابه

بمعنى أن تعطي ابنك الفرصة للقيام بما هو صواب عن طريق شرحك له عن عواقب سوء السلوك التي قد تنتظره. فمثلاً إذا ما أردت أن يتوقف طفلك عن الرسم على الحيطان.

فعليك إعلامه بأن عليه أن يكفّ عن فعل ذلك وإلا فإنك ستنهي وقت اللعب المخصص له. فمن شأن هذا أن يعطي أطفالك تحذيراً وفرصة لتغيير سلوكهم في آن معاً.

هذا ويبقى الظروف المعاشة في كل أسرة لها تأثير عن اختيار الأساليب الصحيحة في تأديب الطفل. لكن ما يجب مراعاته هو صغر سنه، وإدراكه المحدود، وستقبله الموعود.