تأسيس أجندة عمل متواصلة بين وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وكنفدرالية أرباب العمل

استقبل وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون اليوم الثلاثاء، وفدا من الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل. برئاسة مصطفوي فاطمة الزهرة، رئيسة الفيدرالية الوطنية للصحة لدى الكونفدرالية.

وخُصص اللقاء لمتابعة ودعم التنسيق بين الهيئتين، عبر تأسيس أجندة عمل متواصلة. من أجل استمرارية التشاور من خلال رد و طرح الآراء حول النصوص التنظيمية. لاسيما فيما يتعلق بتصنيف وتمييز بين مختلف اصناف المستلزمات الطبية والمسؤولية الصيدلانية الخاصة بالمدراء التقنيين لكل صنف.

كما سمح الاجتماع بدراسة مختلف الصعوبات التي تقف امام المتعاملين. وكذا المبادرات التي اتخذتها وزارة الصناعة الصيدلانية لإزالة هذه العراقيل. لا سيما فيما يتعلق بإجراءات المصادقة على المستلزمات والمعدات الطبية.