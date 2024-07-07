قال المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة، أن تدشين المقر الجديد يمثل خطوة هامة في مسار الجوية الجزائرية. مؤكدا أن مصالحه ستضاعف جهودها لمواكبة التطور الذي تعيشه الجزائر.

وأضاف بن حمودة، على هامش تدشين المقر الجديد للخطوط الجوية، أن الجوية الجزائرية تتطلع لأن يكون تدشين المقر الجديد فصلا من تاريخها لتحقيق تحول أكبر في أداء الشركة وتعزيز قدراتها التنافسية. كاشفا أنه سيتم في المستقبل القريب تأسيس أكاديمية خاصة بالخطوط الجوية الجزائرية. مشيرا إلى أن تدشين المقر الاجتماعي للخطوط الجوية الجزائرية الذي يتزامن والاحتفال بالذكرى الـ62 لعيد الاستقلال والشباب. يعزز عزم طاقم الشركة على المضي قدما ومواصلة بناء شركة طيران عصرية وفعالة وتنافسية.

ويحظى المقر الجديد الذي تكلفت بإنجازه شركة هندسة البناء الحكومية الصينية CSCEC، بموقع استراتيجي هام. يمكن الوصول إليه بسهولة من مطار هواري بومدين الدولي، ومن الطرق الرئيسية. حيث سيسمح بتعزيز أداء الشركة، وتسهيل متابعة مهامها الميدانية بشكل دوري. كما سيمكن من خلق فرص عمل جديدة وتطوير المنطقة التجارية ككل.

ويتربع المقر الجديد للجوية الجزائرية على قطعة أرض مساحتها أكثر من هكتار واحد، بتصميم عصري مميز، يعكس رؤية شركة الخطوط الجوية الجزائرية في مجال الاستدامة، والكفاءة الطاقوية. حيث تم انجازه بتقنيات صديقة للبيئة، مثل الألواح الشمسية لتقليل استهلاك الطاقة. ونظام استرجاع مياه الأمطار، للحد من استهلاك المياه، وإضاءة LED ، الموفرة للطاقة وكذا تزويده بنظام تسيير مركزي.

وتفوق قدرة استيعاب هذا المقر أكثر من 1000 موظف، بتجهيزات ذات معايير دولية، من مكاتب وقاعات اجتماع مجهزة بأحدث التقنيات متصلة بشبكة الأنترنت فائقة السرعة. إلى جانب مناطق للاسترخاء والمرافق الرياضية والخدماتية، من أجل خلق بيئة عمل محفزة.