تأسيس الأكاديمية العربية لعلوم أمراض الحساسية والمناعة العيادية

أعلن رئيس الأكاديمية الجزائرية لعلوم أمراض الحساسية والمناعة، رضا جيجيك، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، عن تأسيس “الأكاديمية العربية لعلوم أمراض الحساسية والمناعة السريرية”، ستترأسها الجزائر لمدة سنتين.

وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الثامن للأكاديمية الجزائرية لعلوم أمراض الحساسية والمناعة العيادية. بحضور مختصين جزائريين وأجانب، أوضح البروفيسور جيجيك أن “أول مؤتمر للأكاديمية العربية لعلوم أمراض الحساسية والمناعة السريرية. سيتم تنظيمه بالجزائر في سبتمبر 2025″، مضيفا أنه “سيكون فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال أمراض الحساسية والمناعة”.

وبخصوص المؤتمر الوطني الـ 8 للأكاديمية الجزائرية لعلوم أمراض الحساسية والمناعة العيادية. الذي جاء تحت شعار “الحساسية عبر الزمن والمناعة عبر الأجيال”، فقد ثمن ممثل عن وزارة الصحة، المدير العام للهياكل الاستشفائية بالوزارة، البروفيسور الياس رحال، تنظيم هذا اللقاء الذي يشكل فضاء لتبادل التجارب والخبرات بين المختصين من مختلف أنحاء العالم في مجالي الحساسية والمناعة.

وقد تم التطرق خلال أشغال هذا المؤتمر إلى عدة مواضيع، أبرزها العلاجات والأدوية الجديدة للحساسية والمناعة.

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