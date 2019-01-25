تأسيس الإتحادية الوطنية للأساتذة الجامعيين

تجرى التحضيرات على مستوى المركزية النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين لعقد المؤتمر التأسيسي للإتحادية الوطنية للأساتذة الجامعيين، الخميس المقبل.

اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للإتحادية الوطنية للأساتذة الجامعيين، التي يرأسها الدكتور مسعود عمارنة، أنهت كل الترتيبات لعقد المؤتمر في باتنة

وذلك في أحسن الظروف، حيث سيعرف المؤتمر مشاركة 250مندوبا يمثلون الأساتذة الجامعيين من مختلف الجامعات الوطنية، حسب بيان للجنة.

كما يعرف المؤتمر حضور مميز لإطارات المركزية النقابية والأمناء العامين للإتحادات الوطنية وأمناء الإتحادات الولائية وإطارات من الوزارة الوصية .

وسيتم خلال فعاليات المؤتمر التأسيسي تقديم عديد المداخلات، كما سيتم توقيع إتفاقيات مع شركات ومؤسسات إقتصادية لفائدة الأسرة الجامعية.