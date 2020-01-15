أعلن رئيس جمعية مشعل الشهيد، محمد عباد، اليوم الأربعاء، عن تأسيس اللجنة الجزائرية المستقلة للتضامن مع الشعب الليبي.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، سيترأس هذه اللجنة، المجاهد، محمد الطاهر عبد السلام.

وأضاف ذات المصدر، أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة، هو دعم ومرافقة المبادرات التي تقوم بها الدولة الجزائرية، للوقوف إلى جانب الشعب الليبي في محنتهم، ماديا ومعنويا واجتماعيا.

وجاء في البيان التأسيسي للجنة، أن إنشاءها جاء لرد الجميل على الدعم المادي والسياسي واللوجستي، الذي قدمه الشعب الليبي للجزائر، إبان الثورة الجزائرية المجيدة.

وندد البيان بأي تدخل أجنبي في الأزمة الليبية، ودعا الليبيين للعمل لأن يكون حل الأزمة بينهم، للحفاظ على السيادة الوطنية الليبية.

وثمن البيان الدور الذي تقوم به الجزائر رئيسا ودبلوماسية، للسعي من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية.

وخلال وقفة تضامنية مع الشعب الليبي، أكد الأمين العام لمجلس الشورى لإتحاد المغرب العربي، سعيد مقدم، أن الجزائر تتألم وهي ترى معاناة الشعب الليبي.

مضيفا أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تنتصر اليوم للحل السياسي السلمي للأزمة في ليبيا، وتسعى لرأب الخلاف بين الإخوة.

ومن جهته، أكد القائم بالأعمال في سفارة ليبيا بالجزائر، امحمد عبد الله سعيد الجليدي، أن العلاقات الجزائرية الليبية أزلية.

وثمن ذات المتحدث، الوقفة التضامنية التي جاءت تجسيدا لمساعي الدولة الجزائرية، والتي تقدم دلالات قوية وتبعث برسائل ثقة للشعب الليبي.