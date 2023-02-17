تأسيس المدينة التكنولوجية “Costantine Hill” على مساحة 180 هكتار

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري على تأسيس سيلكون فالي الجزائر هضبة قسنطينة “Costantine Hill” بطبعة جزائرية.

هضبة قسنطينة أو Costantine Hill تتربع على مساحة 180 هكتار، المساحة موجهة خصيصا لمشاريع المؤسسات الناشئة. لتساهم بفعالية في تحقيق التنمية المحلية وتطوير الاقتصاد الوطني.

وتتوفر على 600 مقر لإيواء المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال ودار للذكاء الاصطناعي. ومخبر جهوي ضخم للتصنيع “Fablap” بتجهيزات متطورة جدا بمرافقة من الأخصائيين.

وكذا أرضيتين للتكنولوجيا ومخابر عالية المستوى في مجال البيوتكنولوجيا، ودار للعلوم، ومنصة التكنولوجية للميكروبيولوجي.

وتتوفر حاليا على أزيد من 400 فضاء لتوطين الشركات الناشئة مجانا لرواد الأعمال والمبتكرين. بها جناحين لإسكان أصحاب المشاريع المبتكرة ورواد الأعمال ( 120 غرفة ) بعد تخرجهم والإقامة مجانا.

كما تتوفر الهضبة على 3 منصات للنمذجة والتصنيع لا وجود لها في إفريقيا عدا الجزائر. يتوقع الوزير تحقيق نتائج باهرة من خلال مشروع “هضبة قسنطية” بشرط مرافقة قطاعه لهذا التوجه.

ومجموع مساحة جامعة قسنطينة 270 هكتار تم تخصيص 178 هكتار مبنية منها للمؤسسات الناشئة. أي أزيد من 60 بالمائة من مساحة الجامعة موجهة للمؤسسات الناشئة.

هذا التوجه يندرج ضمن مسار المربع الذهبي، الذي يحتوي على البيداغوجيا والبحث العلمي والاختراع و خلق الثروة والعمل. وتحويل البحث التطبيقي إلى منتوج قابل للتسويق.

لتكون المدينة التكنولوجية هضبة قسنطينة Costantine Hill موازية للمدينة التكنولوجية سيدي عبد الله كقطب في الشرق الجزائري والأكبر وطنيا.