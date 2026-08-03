أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن صدور القرار المتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي الإفريقي-المتوسطي للفكر، في العدد 53 من الجريدة الرسمية، ليصبح بذلك موعداً ثقافياً دولياً جديداً يندرج ضمن التظاهرات الثقافية الوطنية الدائمة.

ويكرّس هذا القرار مساراً فكرياً انتهجته الوزارة، وجعلت منه أحد رهاناتها في ترسيخ الثقافة بوصفها فضاءً لإنتاج المعنى، وتعزيز الحوار، وإحياء المشترك الحضاري بين الشعوب.

وكانت اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر، التي انعقدت طبعتها الأولى تحت عنوان «أوغسطين… تجلٍّ جزائري إفريقي ومتوسطي»، المختبر الأول الذي تبلورت فيه فكرة هذا المهرجان، قبل أن تستكمل مقوماتها المؤسسية بصدور قرار تأسيسه.

وكشفت اللقاءات، بما شهدته من مستوى علمي رفيع، ونوعية المشاركات، وعمق النقاشات، عن الحاجة إلى إطار مؤسسي دائم يحتضن هذا المسار ويمنحه الاستمرارية والانتظام.

وينطلق المهرجان من وعي بأن المجال الإفريقي-المتوسطي ليس مجرد امتداد جغرافي، وإنما هو فضاء حضاري تشكل عبر قرون من التفاعل الفكري والثقافي والإنساني، وأن الجزائر، بما اختزنته ذاكرتها التاريخية من أدوار جامعة، مؤهلة لأن تكون ملتقى لهذا الحوار، ومنبراً للأسئلة الكبرى التي تشغل الإنسان في حاضر العالم ومستقبله.

كما يجسد اعتماد الصيغة المتنقلة للمهرجان، باحتضان دورة كل سنة في إحدى ولايات الوطن، حرص وزارة الثقافة والفنون على أن يمتد أثر هذه التظاهرة إلى مختلف ربوع الجزائر، وأن يتحول الفكر إلى ممارسة ثقافية حية، تتصل بالمجتمع، وتغتني بتنوع مجالاته وخصوصياته.

ويأتي تأسيس هذا المهرجان امتداداً للرؤية التي تنتهجها وزارة الثقافة والفنون في بناء تظاهرات ذات أثر معرفي مستدام، تجعل من الثقافة أساساً للوعي، ومن الفكر أحد أهم روافد الحضور الحضاري للجزائر في محيطها الإفريقي والمتوسطي، وفي الفضاء الإنساني الأوسع.