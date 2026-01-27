تأسيس المهرجان الدولي “بانوراما السينما” لقسنطينة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارٌ مؤرَّخٌ في 23 ديسمبر 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي السنوي “بانوراما السينما” تحتضنه مدينة قسنطينة.

ويهدف المهرجان الدولي “بانوراما السينما” إلى إبراز التجارب السينمائية الجزائرية الحديثة، ومرافقة الطاقات الشابة. وكذا احتضان المشاريع الواعدة في مجالات الإخراج وكتابة السيناريو والتقنيات السينمائية. إلى جانب الانفتاح على مختلف المدارس والاتجاهات السينمائية العالمية، في بانوراما فنية تعكس تنوع الرؤى والأساليب.

وجاء هذا القرار تنفيذًا للالتزام الذي عبّرت عنه وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، خلال لقائها مع فناني ولاية قسنطينة أثناء زيارتها الأخيرة في ديسمبر الفارط. عقب زيارة رئيس الجمهورية، والمتعلق بتعزيز حضور الجزائر على خارطة المهرجانات السينمائية الدولية، وتنشيط الحياة الثقافية في المدينة.