تأسيس الهيئة العليا للرئاسات في ليبيا

أعلن المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عن تأسيس “الهيئة العليا للرئاسات” بهدف توحيد القرار الوطني.

وحسب بيان للمجلس الرئاسي، فإنّ الهيئة تضمّ الرئاسات الثلاث للعمل في إطار تنسيقي يشكّل السلطة السيادية العليا للبلاد.

وقال المجلس الرئاسي إنّ “تشكيل الهيئة الجديدة يأتي في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني”.

وركّز المجلس على التقاطع بشأن الملفات الاستراتيجية وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات.

وستتكفّل الهيئة الجديدة بتطوير منهجية موحدة لصنع القرار الوطني، وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.

كما ستعمل الهيئة على بلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وهذا دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية جديدة.

وفي الاجتماع التأسيسي للهيئة، أكدت الرئاسات الثلاث أنّ “إنشاء الهيئة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة”.

ولفتت إلى أنّ تفعيل الهيئة، يجسّد التزاماً بتجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية الوطنية.

ودعت الهيئة، المؤسسات السيادية الأخرى إلى “الانضمام لهذا المسار التنسيقي بما يعزز الاستقرار ويحمي السيادة والمصالح العليا للدولة”.

كما أكدت حكومة الوحدة الوطنية أنّ هذا التشكيل الجديد “يهدف إلى توحيد القرار الوطني في القضايا الاستراتيجية”.

وأبرزت تعزيز التنسيق بين المؤسسات دون إنشاء أي كيان جديد أو أعباء هيكلية. وهذا عبر اجتماعات دورية وطارئة لتحديد المواقف المشتركة وتوحيد السياسات الرسمية للدولة الليبية.