أشرفت صباح اليوم الأحد رئيسة الهلال الأحمر الجزائري إبتسام حملاوي على الإعلان عن تأسيس “فريق الإستجابة الوطني” لتسيير عمليات التدخل في الكوارث. تحت مسمى الشهيد عبد المجيد مرواني.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن الإفتتاح عرف إنطلاق دورة تدريبية متخصصة نظمها الهلال الأحمر الجزائري بالشراكة مع الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر IFRC. كما تدور أشغال الدورة على مستوى مركز تجمع الفرق الوطنية الرياضية بفوكة ولاية تيبازة. وتدوم لمدة 07 أيام إلى غاية يوم السبت 13 جويلية 2024.