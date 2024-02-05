تم اليوم الإثنين، عقد جلسة عمل بين مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREA وحركة المؤسسات المهنية في فرنسا MEDEF.

وجرت هذه الجلسة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، والرئيس المنتخب حديثًا لـ MEDEF، باتريك مارتن.

وحسب بيان مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، فقد رسم رؤساء المؤسسات الجزائرية والفرنسية، تأسيس مجلس الأعمال الجزائري الفرنسي CAAF وتم تحديد أساليب العمل المشتركة من أجل إنطلاقه.

وأوضح المصدر نفسه، أن أولوية هذا المجلس المشترك تتمثل في تشجيع الإنتاج المشترك وإنشاء مشاريع مشتركة بين مؤسسات البلدين. كما تحدد خارطة الطريق لسنة 2024 أولوية القطاعات التي ستعمل عليها المنظمتان .

ويهدف التعاون بين الCREA و MEDEF إلى تطوير إقتصاد متناغم رابح -رابح. يضيف البيان.