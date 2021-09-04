تأسيس مجلس الأعمال النيجيري الجزائري قريبا

استقبلت وهيبة بهلول المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. وفدًا رسميًا نيجيريا، مكوّنًا من ممثلي الهيئات الرسمية والقطاعات الاقتصادية النيجيرية برئاسة البروفيسور فومي بارا- بالام.

وتباحث الطرفان حول الفرص المتاحة لتنمية الاستثمارات خارج مجال المحروقات بين البلدين. والعمل في إطار إقليمي وقاري من خلال منطقة التبادل الحر.

وجاء في بيان الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أنّ اللقاء ضمن سلسلة لقاءات أجراها الوفد النيجيري مع الهيئات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية. قصد التباحث بشأن مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين سيما الشقّ المتعلّق بتنمية المبادلات التجارية والاقتصادية.

وركّز اللقاء على ضرورة تنمية العلاقات البينية من خلال المؤسسات الاقتصادية والتجارية. واستقطاب كل الفرص المتاحة في تنمية الصادرات خارج قطاع المحروقات والاستثمارات المباشرة من الجزائر إلى نيجيريا ومن نيجيريا إلى الجزائر. آخذين بعين الاعتبار الطاقات الكامنة والتي تمكّن كلا البلدين من العمل سويّة في إطار إقليمي وقاري. من خلال منطقة التبادل الحر بالقارة الأفريقية.

وركّز اللقاء، على ضرورة تأسيس مجلس الأعمال النيجيري الجزائري. والذي يُعتبر أدوات الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز العلاقات والمبادلات الاقتصادية ضمن إطار رابح رابح.

واتفق الطرفان على العمل من أجل بناء علاقات قويّة ومثمرة وجعل البلدين قاطرة للقارة الأفريقية في المجال الاقتصادي والتجاري والمقاولاتي. وذلك من خلال غرف التجارة ومجلس الأعمال، والمُضي قُدمًا في طريق النمو والتنمية في أفريقيا.